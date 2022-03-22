Балотелли: «Я доволен тем, чего добился в карьере»

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли дал понять, что доволен своей спортивной карьерой, несмотря на то, что ранее играл в куда более престижных клубах, а также регулярно призывался в сборную Италии. Сейчас дела Балотелли не столь хороши, как десять лет тому назад, когда с ним связывали огромные надежды.

- Я доволен тем, чего добился в своей карьере. На клубном уровне я выиграл все, что было можно выиграть. В сборной, конечно же, хотелось бы выиграть чуть больше, но, возможно, у меня еще будет такая возможность, - считает Балотелли, слова которого цитирует телеканал DAZN.