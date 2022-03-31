Балотелли рассказал, хочет ли вернуться в Серию А

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о своём пребывании в Турции и желании вернуться в итальянскую Серию А.

«Игра в Турции стала для меня серьёзным испытанием. За свою карьеру я принял множество вызовов, и этот мне явно по душе.

Здесь очень преданные болельщики. Они заботятся о своём клубе и фантастически относятся к игрокам.

Здорово работать под руководством Монтеллы [Винченцо Монтелла в настоящий момент возглавляет «Адану Демирспор»]. В детстве я видел его игру по телевизору, а теперь он может делиться со мной ценными советами», – отметил Балотелли в интервью Sky Sport Italia.

На вопрос о желании вернуться в Серию А 31-летний форвард ответил широкой улыбкой: «Думаю, моя улыбка говорит сама за себя».