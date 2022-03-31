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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли рассказал, хочет ли вернуться в Серию А

31 Марта 2022 • 02:00 Комментировать
Хатайспор
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Адана Демирспор
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04.04 20:30

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о своём пребывании в Турции и желании вернуться в итальянскую Серию А.

«Игра в Турции стала для меня серьёзным испытанием. За свою карьеру я принял множество вызовов, и этот мне явно по душе.

Здесь очень преданные болельщики. Они заботятся о своём клубе и фантастически относятся к игрокам.

Здорово работать под руководством Монтеллы [Винченцо Монтелла в настоящий момент возглавляет «Адану Демирспор»]. В детстве я видел его игру по телевизору, а теперь он может делиться со мной ценными советами», – отметил Балотелли в интервью Sky Sport Italia.

На вопрос о желании вернуться в Серию А 31-летний форвард ответил широкой улыбкой: «Думаю, моя улыбка говорит сама за себя».

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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ХАТАЙСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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