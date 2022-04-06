Балотелли сорвал аплодисменты эффектным финтом в матче чемпионата Турции

В матче тридцать первого тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграл в гостях с «Хатайспором». Игра закончилась по нулям, но зато Марио Балотелли сумел сорвать аплодисменты эффектным финтом в какой-то момент встречи.

Его маневр был очень похож на то, что недавно в матче против «Атлетика» сделал Педри из «Барселоны» - Марио эффектно катнул мяч между ног соперника, после чего ворвался в пространство за спиной того и был таков.

«Адана Демирспор» в настоящий момент идет шестым в турнирной таблице турецкой Суперлиги, Балотелли в текущем сезоне забил одиннадцать голов.