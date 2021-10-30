​Арбитр Чакыр при просмотре на мониторе ВАР попросил бокового арбитра помочь

В Турции в субботу проходил матч между командами «Хатайспор» и «Бешикташ». Гости в одной из своих атак смогли забить, причём пяткой, но дальше за дело взялся ВАР, поскольку вратарю мог мешать игрок, находящийся в положении «вне игры». Известный рефери Джюнейт Чакыр отправился смотреть повтор на мониторе ВАР. Судья не сразу смог разобраться, помешал ли футболист в офсайде голкиперу. Чакыру пришлось подозвать бокового арбитра, чтобы тот помог ему оценить эпизод. В итоге гол «Бешикташа» засчитан не был.

Добавим, что «Хатайспор» обыграл «Бешикташ» на своём поле со счётом 1:0. Команды занимают соответственно второе и третье места в таблице Суперлиги.