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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Гути спрогнозировал будущего победителя чемпионата Турции

26 Октября 2021 • 11:12 Комментировать
Хатайспор
...
Бешикташ
2.75 3.60 2.45
30.10 16:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути также ответил на вопрос, возможно ли его появление на позиции тренера в одном из клубов турецкой Суперлиги.

После увольнения из «Альмерии» 44-летний специалист продолжительное время находится без клуба. Гути признался, что ему интересна возможность получения работы в турецком чемпионате. Более того, испанец подтвердил, что у него есть соответствующие предложения.

«Бешикташ» - сильный клуб, который не заслуживает таких результатов в Лиге чемпионов. Я слежу за командами из «большой четвёрки» Турции. Это будет год «Бешикташа», - приводит слова Гути Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Хосе Мария Гути
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