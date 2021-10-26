Гути спрогнозировал будущего победителя чемпионата Турции

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути также ответил на вопрос, возможно ли его появление на позиции тренера в одном из клубов турецкой Суперлиги.

После увольнения из «Альмерии» 44-летний специалист продолжительное время находится без клуба. Гути признался, что ему интересна возможность получения работы в турецком чемпионате. Более того, испанец подтвердил, что у него есть соответствующие предложения.

«Бешикташ» - сильный клуб, который не заслуживает таких результатов в Лиге чемпионов. Я слежу за командами из «большой четвёрки» Турции. Это будет год «Бешикташа», - приводит слова Гути Marca.