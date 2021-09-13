Сулейманов неудачно дебютировал в Турции за «Гиресунспор» – россиянина поменяли сразу после перерыва

Сегодня Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал за свой новый клуб в турецком чемпионате. «Гиресунспор», в котором полузащитнику придется провести текущий сезон, на выезде противостоял «Аланьяспору».

Сулейманов сходу сумел пробиться в основной состав, но дебют у россиянина явно не задался. К перерыву его команда уже минимально проигрывала в счете, а на второй тайм футболист, контракт которого принадлежит «Краснодару», не вышел.

Как итог, «Гиресунспору» так и не удалось отыграться до конца встречи. Новичок турецкой Суперлиги продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице, имея в пассиве ноль набранных пунктов и ноль забитых голов в четырех турах.