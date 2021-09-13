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Турция

Сулейманов неудачно дебютировал в Турции за «Гиресунспор» – россиянина поменяли сразу после перерыва

13 Сентября 2021 • 21:57 Комментировать
Аланьяспор
1:0
Гиресунспор
окончен

Сегодня Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал за свой новый клуб в турецком чемпионате. «Гиресунспор», в котором полузащитнику придется провести текущий сезон, на выезде противостоял «Аланьяспору».

Сулейманов сходу сумел пробиться в основной состав, но дебют у россиянина явно не задался. К перерыву его команда уже минимально проигрывала в счете, а на второй тайм футболист, контракт которого принадлежит «Краснодару», не вышел.

Как итог, «Гиресунспору» так и не удалось отыграться до конца встречи. Новичок турецкой Суперлиги продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице, имея в пассиве ноль набранных пунктов и ноль забитых голов в четырех турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед-Шапи Сулейманов Гиресунспор
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окончен Аланьяспор 1:0 Гиресунспор
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