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Премьер-лига

Шапи проведёт остаток текущего сезона в Турции

07 Сентября 2021 • 17:01 Комментировать
Аланьяспор
...
Гиресунспор
2.07 3.60 3.45
13.09 20:00

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов до конца сезона 2021/2022 будет выступать за команду «Гиресунспор».

Изданию «Спорт-Экспресс» стало известно, где продолжится карьера нападающего «быков». По данным источника, аутсайдер турецкой Суперлиги «Гиресунспор» арендует 21-летнего футболиста до лета следующего года в надежде, что россиянин поможет улучшить результативность клуба.

Отметим, что ранее Магомеда-Шапи Сулейманова связывали с возможным переходом в состав грозненского «Ахмата».

В минувшем сезоне вингеру «Краснодара» удалось отличиться пятью мячами в 42 проведённых во всех турнирах матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Гиресунспор
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