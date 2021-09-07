Шапи проведёт остаток текущего сезона в Турции

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов до конца сезона 2021/2022 будет выступать за команду «Гиресунспор».

Изданию «Спорт-Экспресс» стало известно, где продолжится карьера нападающего «быков». По данным источника, аутсайдер турецкой Суперлиги «Гиресунспор» арендует 21-летнего футболиста до лета следующего года в надежде, что россиянин поможет улучшить результативность клуба.

Отметим, что ранее Магомеда-Шапи Сулейманова связывали с возможным переходом в состав грозненского «Ахмата».

В минувшем сезоне вингеру «Краснодара» удалось отличиться пятью мячами в 42 проведённых во всех турнирах матчах.