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Скауты нескольких топ-клубов следили за игрой Варелы в матче против «Арсенала»

13 Марта 2024 • 12:56 Комментировать
Порту
...
Визела
16.03 23:30

Полузащитник «Порту» Алан Варела находится на радаре у нескольких европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, скауты некоторых команд пристально наблюдали за игрой 22-летнего аргентинца во вчерашнем поединке ⅛ финала Лиги чемпионов против «Арсенала» на «Эмирейтс».

Сообщается, что за Варелой следят многие топ-клубы из Английской премьер-лиги, но полузащитник также интересен командам из других чемпионатов.

Отметим, что Варела проводит свой первый сезон в Европе после перехода из «Бока Хуниорс». «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость перспективного полузащитника в 25 миллионов евро.

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