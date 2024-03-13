Скауты нескольких топ-клубов следили за игрой Варелы в матче против «Арсенала»

Полузащитник «Порту» Алан Варела находится на радаре у нескольких европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, скауты некоторых команд пристально наблюдали за игрой 22-летнего аргентинца во вчерашнем поединке ⅛ финала Лиги чемпионов против «Арсенала» на «Эмирейтс».

Сообщается, что за Варелой следят многие топ-клубы из Английской премьер-лиги, но полузащитник также интересен командам из других чемпионатов.

Отметим, что Варела проводит свой первый сезон в Европе после перехода из «Бока Хуниорс». «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость перспективного полузащитника в 25 миллионов евро.