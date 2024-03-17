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Чемпионат Португалии

«Порту» не без приключений разгромил аутсайдера

17 Марта 2024 • 01:40 Комментировать
Порту
4:1
Визела
окончен

«Порту» едва не удивил результатом в матче с аутсайдерами из «Визелы». На 17-й минуте защитник-ветеран Пепе стал автором автогола. На 49-й минуте фавориты оказались в большинстве, и уже скоро Франсишку Консейсау зарядил в цель издали. Пепе стал автором победного гола. Также отличился Эванилсон, сыграв на добивании. Аналогично и Маркос Антонио на 89-й минуте.

После победы со счетом 4:1 «Порту» продолжает прессинговать пару лидеров. Соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Порту4:1Визела
  17'Пепе Кеплер (0:1)
(1:1) Консейсау Франсишку55'  
(2:1) Пепе VI68'  
(3:1) Эванилсон77'  
(4:1) Мартинес Антонио III89'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III 75' (Хайме Иван ( 75') Пепе КеплерОтавио ЭдмилсонВенделл БоргесВарела Алан 55' (Лодер Дэнни ( 55') Нико Гонсалес 75' (Эуштакиу Стивен ( 75') Консейсау ФрансишкуПепе VIГалено Вандерсон 85' (Санчес Хорхе ( 85') Эванилсон 84' (Мартинес Антонио III ( 84')
Запасные: Кардозу ФабиуРомариуГруйич МаркоРамош Клаудиу
Бунтиц ФабиянСилва Томаш 78' (Соро Альберто ( 78') Гонсалвеш ЖотаЭшковал ЖоауЛебеденко ОрестЕйенга-Локило Джейсон 61' (Буснич Александар ( 61') Кошта Бруну  41' 79' (Наскименто Диого ( 79') Гарсия СамуэльЛакава Матиас  38'  49'Петров Сава 52' (Перейра Матеус ( 52') Эссанд Самюэль 78' (Оливейра Уго ( 78')
Запасные: Бурсач НиколаКина ДомингушОливейра АндерсонОртис Педро
16 марта. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Визела

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