«Порту» не без приключений разгромил аутсайдера

«Порту» едва не удивил результатом в матче с аутсайдерами из «Визелы». На 17-й минуте защитник-ветеран Пепе стал автором автогола. На 49-й минуте фавориты оказались в большинстве, и уже скоро Франсишку Консейсау зарядил в цель издали. Пепе стал автором победного гола. Также отличился Эванилсон, сыграв на добивании. Аналогично и Маркос Антонио на 89-й минуте.

После победы со счетом 4:1 «Порту» продолжает прессинговать пару лидеров. Соперник - предпоследний.