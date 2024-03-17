«Порту» не без приключений разгромил аутсайдера

«Порту» едва не удивил результатом в матче с аутсайдерами из «Визелы». На 17-й минуте защитник-ветеран Пепе стал автором автогола. На 49-й минуте фавориты оказались в большинстве, и уже скоро Франсишку Консейсау зарядил в цель издали. Пепе стал автором победного гола. Также отличился Эванилсон, сыграв на добивании. Аналогично и Маркос Антонио на 89-й минуте.
После победы со счетом 4:1 «Порту» продолжает прессинговать пару лидеров. Соперник - предпоследний.
Протокол игры
|17'Пепе Кеплер (0:1)
|(1:1) Консейсау Франсишку55'
|(2:1) Пепе VI68'
|(3:1) Эванилсон77'
|(4:1) Мартинес Антонио III89'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III75' (Хайме Иван (75') •Пепе Кеплер•Отавио Эдмилсон•Венделл Боргес•Варела Алан55' (Лодер Дэнни (55') •Нико Гонсалес75' (Эуштакиу Стивен (75') •Консейсау Франсишку•Пепе VI•Галено Вандерсон85' (Санчес Хорхе (85') •Эванилсон84' (Мартинес Антонио III (84')
Запасные: Кардозу Фабиу•Ромариу•Груйич Марко•Рамош Клаудиу
Бунтиц Фабиян•Силва Томаш78' (Соро Альберто (78') •Гонсалвеш Жота•Эшковал Жоау•Лебеденко Орест•Ейенга-Локило Джейсон61' (Буснич Александар (61') •Кошта Бруну 41'79' (Наскименто Диого (79') •Гарсия Самуэль•Лакава Матиас 38'• 49'Петров Сава52' (Перейра Матеус (52') •Эссанд Самюэль78' (Оливейра Уго (78')
16 марта. Стадион "Драгау" (Порту).
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