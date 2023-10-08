«Бенфика» лишь в компенсированное время обыграла аутсайдера

В восьмом туре Примейры претендующая на чистое первое место «Бенфика» гостила у главного аутсайдера, «Эшторила». У лиссабонцев был громадный перевес только в плане контроля мяча, но в остальном соперник выглядел очень даже неплохо, а главное, что не пропустил сегодня. Финальный свисток едва не прозвучал при счете 0:0, но на четвертой добавленный минуте фаворит вырвал победу - 1:0. Героем стал Антониу Силва.
«Бенфика» вышла на чистое первое место с 21 очком, соперник в конце таблицы (4 очка).
Протокол игры
|90'Силва Антониу (0:1)
Карне Марсело•Витал Бернардо•Волней•Алвару Педру•Гомес Родриго II•Коба Куандреди•Фернандеш Матеуш 71'85' (Мартинш Родригу (85') •Араужу Тьягу85' (Павлич Иван (85') •Гитан Рафик•Кассиано Диас 41'57' (Маркес Алехандро (57') •Тавареш Эриберту 62'68' (Маркеш Жоао (68')
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Отаменди Николас•Силва Антониу• 61'Журасек Давид77' (Бернат Хуан (77') •Флорентину69' (Невеш Жоау (69') •Шикинью Франциску• 49'Нерес Давид•Силва Рафа•Мариу Жоау86' (Гуэдеш Гонсалу (86') •Тенгстедт Каспер69' (Муса Петар (69')
07 октября. Стадион "Антонио Коимбра де Мота".
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