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Чемпионат Португалии

«Бенфика» лишь в компенсированное время обыграла аутсайдера

08 Октября 2023 • 00:29 Комментировать
Эшторил
0:1
Бенфика

В восьмом туре Примейры претендующая на чистое первое место «Бенфика» гостила у главного аутсайдера, «Эшторила». У лиссабонцев был громадный перевес только в плане контроля мяча, но в остальном соперник выглядел очень даже неплохо, а главное, что не пропустил сегодня. Финальный свисток едва не прозвучал при счете 0:0, но на четвертой добавленный минуте фаворит вырвал победу - 1:0. Героем стал Антониу Силва.

 «Бенфика» вышла на чистое первое место с 21 очком, соперник в конце таблицы (4 очка).

Протокол игры  
Эшторил0:1Бенфика
  90'Силва Антониу (0:1)
Карне МарселоВитал БернардоВолнейАлвару ПедруГомес Родриго IIКоба КуандредиФернандеш Матеуш  71' 85' (Мартинш Родригу ( 85') Араужу Тьягу 85' (Павлич Иван ( 85') Гитан РафикКассиано Диас  41' 57' (Маркес Алехандро ( 57') Тавареш Эриберту  62' 68' (Маркеш Жоао ( 68')
Запасные: Фигейра ДаниэльАлекс СоарешКарлос Жоао IIIНдиайе МорПарра Рауль
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикОтаменди НиколасСилва Антониу  61'Журасек Давид 77' (Бернат Хуан ( 77') Флорентину 69' (Невеш Жоау ( 69') Шикинью Франциску  49'Нерес ДавидСилва РафаМариу Жоау 86' (Гуэдеш Гонсалу ( 86') Тенгстедт Каспер 69' (Муса Петар ( 69')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашРодригес Фелипе IIКабрал АртурГовейя Тьягу
07 октября. Стадион "Антонио Коимбра де Мота".

 

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