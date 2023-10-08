«Бенфика» лишь в компенсированное время обыграла аутсайдера

В восьмом туре Примейры претендующая на чистое первое место «Бенфика» гостила у главного аутсайдера, «Эшторила». У лиссабонцев был громадный перевес только в плане контроля мяча, но в остальном соперник выглядел очень даже неплохо, а главное, что не пропустил сегодня. Финальный свисток едва не прозвучал при счете 0:0, но на четвертой добавленный минуте фаворит вырвал победу - 1:0. Героем стал Антониу Силва.

«Бенфика» вышла на чистое первое место с 21 очком, соперник в конце таблицы (4 очка).