Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

19-летний футболист регулярно появляется на поле в текущем сезоне. По заявлениям инсайдера Экрема Конура, за развитием опорного хавбека внимательно следит «Реал», чьи скауты уже изучают игру португальца. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.

Жоау Невеш принял участие в 11 поединках «Бенфики» в нынешней кампании, записав себе в актив одну результативную передачу. За молодёжную сборную Португалии юный опорник сыграл шесть раз, отметившись одним забитым мячом.