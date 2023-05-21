Покер Тареми позволил «Порту» остаться в чемпионской гонке

В 33-м туре Примейры «Порту» гостил у «Фамаликана» и смог продлить победную серию, что позволяет ему таить надежду на чемпионство. «Драконы» одолели середняка со счетом 4:2, и покер оформил Мехди Тареми, пускай при этом три мяча забил с пенальти.

В таблице «Порту» проигрывает «Бенфике» один балл, проведя на матч больше.