Покер Тареми позволил «Порту» остаться в чемпионской гонке

В 33-м туре Примейры «Порту» гостил у «Фамаликана» и смог продлить победную серию, что позволяет ему таить надежду на чемпионство. «Драконы» одолели середняка со счетом 4:2, и покер оформил Мехди Тареми, пускай при этом три мяча забил с пенальти.
В таблице «Порту» проигрывает «Бенфике» один балл, проведя на матч больше.
Протокол игры
|7'Тареми Мехди (0:1)
|10'Тареми Мехди (0:2)
|(1:2) Хайме Иван33'
|(2:2) Коломбатто Сантьяго44'
|67'Тареми Мехди (2:3)
|75'Тареми Мехди (2:4)
Жуниор Луис• 6'Пенетра Алешандре90' (Агиррегабириа Мартин (90') •Отавио Эдмилсон• 74'Риччели•Лима Рубен•Юссуф Зейду 66'84' (Симоэш Андре (84') •Коломбатто Сантьяго 45'84' (Ассунсао Густаво (84') •Добре Алекс68' (Кадиле Джуниор (68') •Родригеш Иву• 26'Хайме Иван•Кастро Пабло68' (Фонте Руй (68')
Запасные: Михай Энеа•Са Гуштаву•Злобин Иван•Тавареш Давид
Кошта Диогу•Пепе VI 42'90' (Верон Габриэл (90') •Пепе Кеплер•Маркано Иван•Венделл Боргес•Отавио Эдмилсон• 57'Эуштакиу Стивен•Груйич Марко68' (Урибе Матеус (68') •Галено Вандерсон90' (Лодер Дэнни (90') •Тареми Мехди 18'90' (Консейсау Родригу (90') •Мартинес Антонио III68' (Эванилсон (68')
Запасные: Кардозу Фабиу•Рамош Клаудиу•Занузи Зайду•Франко Андре
20 мая. Стадион "Municipal 22 de Junho".
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