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Покер Тареми позволил «Порту» остаться в чемпионской гонке

21 Мая 2023 • 00:50 Комментировать
Фамаликан
2:4
Порту
окончен

В 33-м туре Примейры «Порту» гостил у «Фамаликана» и смог продлить победную серию, что позволяет ему таить надежду на чемпионство. «Драконы» одолели середняка со счетом 4:2, и покер оформил Мехди Тареми, пускай при этом три мяча забил с пенальти.

В таблице «Порту» проигрывает «Бенфике» один балл, проведя на матч больше.

Протокол игры  
Фамаликан2:4Порту
  7'Тареми Мехди (0:1)
  10'Тареми Мехди (0:2)
(1:2) Хайме Иван33'  
(2:2) Коломбатто Сантьяго44'  
  67'Тареми Мехди (2:3)
  75'Тареми Мехди (2:4)
Жуниор Луис  6'Пенетра Алешандре 90' (Агиррегабириа Мартин ( 90') Отавио Эдмилсон  74'РиччелиЛима РубенЮссуф Зейду  66' 84' (Симоэш Андре ( 84') Коломбатто Сантьяго  45' 84' (Ассунсао Густаво ( 84') Добре Алекс 68' (Кадиле Джуниор ( 68') Родригеш Иву  26'Хайме ИванКастро Пабло 68' (Фонте Руй ( 68')
Запасные: Михай ЭнеаСа ГуштавуЗлобин ИванТавареш Давид
Кошта ДиогуПепе VI  42' 90' (Верон Габриэл ( 90') Пепе КеплерМаркано ИванВенделл БоргесОтавио Эдмилсон  57'Эуштакиу СтивенГруйич Марко 68' (Урибе Матеус ( 68') Галено Вандерсон 90' (Лодер Дэнни ( 90') Тареми Мехди  18' 90' (Консейсау Родригу ( 90') Мартинес Антонио III 68' (Эванилсон ( 68')
Запасные: Кардозу ФабиуРамош КлаудиуЗанузи ЗайдуФранко Андре
20 мая. Стадион "Municipal 22 de Junho".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Мехди Тареми Фамаликан
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