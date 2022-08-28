Лиссабонский «Спортинг» посыпался - потерпел второе поражение кряду

Похоже, в этом году в Португалии традиционной борьбы трех команд за чемпионский титул не будет - из нее явно выпадает лиссабонский «Спортинг», который набрал лишь четыре очка за первые четыре матча.
И, если поражение от «Порту» в предыдущем туре понять еще как-то можно, то неудачу в домашних стенах с новичком лиги «Шавишом» - вряд ли. «Спортинг» пропустил два мяча в середине второго тайма, после чего был обречен на поражение.
Протокол игры
|60'Витория Стивен (0:1)
|65'Жуниньо VI (0:2)
Адан Антонио•Нету Луиш46' (Матеус Рейс (46') •Коатес Себастьян• 90'Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду•Угарте Мануэль 45'60' (Морита Хидемаса (60') • 73'Поте• 66'Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус• 36'Рошинья Кошта75' (Rodrigo Ribeiro (75') •Тринкан Франсишку
Витор Пауло•Коррея Жоау•Монте Нелсон•Витория Стивен•Ланга Бруну•Joao Pedro Moreira Mendes246' (Обиора Нванкво (46') •Пина Кевин 68'79' (Кейруш Жоау (79') •Гимарайнш Рикарду•Соуза Бернардо46' (Жуниньо VI (46') •Эрнандес Эктор II79' (Patrick5 (79') • 90'Башиесса Жоан73' (Euller II (73') 82'
Запасные: Jo Alves III•Gomes Morim
27 августа. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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