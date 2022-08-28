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Чемпионат Португалии

Лиссабонский «Спортинг» посыпался - потерпел второе поражение кряду

 
28 Августа 2022 • 00:41 Комментировать
Спортинг Л
0:2
Шавиш
окончен

Похоже, в этом году в Португалии традиционной борьбы трех команд за чемпионский титул не будет - из нее явно выпадает лиссабонский «Спортинг», который набрал лишь четыре очка за первые четыре матча.

И, если поражение от «Порту» в предыдущем туре понять еще как-то можно, то неудачу в домашних стенах с новичком лиги «Шавишом» - вряд ли. «Спортинг» пропустил два мяча в середине второго тайма, после чего был обречен на поражение.

Протокол игры  
Спортинг Л0:2Шавиш
  60'Витория Стивен (0:1)
  65'Жуниньо VI (0:2)
Адан АнтониоНету Луиш 46' (Матеус Рейс ( 46') Коатес Себастьян  90'Инасиу ГонсалуЭсгаю РикардуУгарте Мануэль  45' 60' (Морита Хидемаса ( 60'  73') Поте  66'Сантуш Нуну IIЭдвардс Маркус  36'Рошинья Кошта 75' (Rodrigo Ribeiro ( 75') Тринкан Франсишку
Запасные: Израэль ФранкоПаулу АндреСен-Жюст ДжеремаяИссахаку АбдулНазиньо Флавио
Витор ПаулоКоррея ЖоауМонте НелсонВитория СтивенЛанга БрунуJoao Pedro Moreira Mendes2 46' (Обиора Нванкво ( 46') Пина Кевин  68' 79' (Кейруш Жоау ( 79') Гимарайнш РикардуСоуза Бернардо 46' (Жуниньо VI ( 46') Эрнандес Эктор II 79' (Patrick5 ( 79'  90') Башиесса Жоан 73' (Euller II ( 73'  82')
Запасные: Jo Alves IIIGomes Morim
27 августа. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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окончен Боавишта 0:3 Бенфика 9.00 4.80 1.38
окончен Спортинг Л 0:2 Шавиш 1.20 6.60 16.00
28.08  17:30 Фамаликан ... Санта-Клара 2.15 3.40 3.45
28.08  20:00 Арока ... Брага 5.10 4.00 1.65
28.08  22:30 Риу Аве ... Порту 10.50 5.40 1.30
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