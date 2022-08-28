Лиссабонский «Спортинг» посыпался - потерпел второе поражение кряду

Похоже, в этом году в Португалии традиционной борьбы трех команд за чемпионский титул не будет - из нее явно выпадает лиссабонский «Спортинг», который набрал лишь четыре очка за первые четыре матча.

И, если поражение от «Порту» в предыдущем туре понять еще как-то можно, то неудачу в домашних стенах с новичком лиги «Шавишом» - вряд ли. «Спортинг» пропустил два мяча в середине второго тайма, после чего был обречен на поражение.