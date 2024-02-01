Полузащитник Георгий Судаков продлил контракт с «Шахтёром». Как сообщается на официальном сайте донецкой команды, новое трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца 2028 календарного года.

Георгий Судаков является воспитанником академии «Шахтёра». За первую команду «горняков» полузащитник провёл 85 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывают 21-летнего Судакова с командами из более статусных европейских чемпионатов. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 18 миллионов евро.