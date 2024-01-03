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​Коноплянка покинул румынский клуб официально

03 Января 2024 • 17:30 Комментировать

Украинский вингер Евгений Коноплянка покинул «ЧФР Клуж». Румынский клуб на своём официальном сайте сообщил о расторжении трудового соглашения с 34-летним футболистом. «ЧФР Клуж» пожелал Коноплянке всего наилучшего в будущем.

Стоит сказать, что Евгений Коноплянка провёл за «ЧФР Клуж» только четыре матча. В них опытный футболист не отмечался результативными действиями.

Ранее Коноплянка поиграл за «Днепр», «Шальке», «Севилью», «Шахтёр» и «Краковию».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Евгения Коноплянку в 250 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Чфр Клуж Евгений Коноплянка
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