Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Шовковский стал главным тренером киевского «Динамо» официально

11 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать

Александр Шовковский лишился приставки «исполняющий обязанности», став полноценным главным тренером киевского «Динамо». Об этом информирует пресс-служба «бело-синих».

В ноябре Шовковский принял «Динамо» после того, как пост главного тренера оставил Мирча Луческу. Ранее Шовковский входил в тренерский штаб румынского специалиста.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. При этом команда Александра Шовковского имеет несколько игр в запасе.

Отметим, что в последний раз «Динамо» становилось чемпионом Украины в сезоне 2020/2021.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Александр Шовковский
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Металлист-1925 Металлист-1925
Александрия Александрия
0
3
2.60 3.15 2.70
Видео
Окончен
Динамо Киев Динамо Киев
Оболонь Оболонь
2
0
1.28 5.40 10.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
18:57 · Украина. Премьер-лига
​Шовковский стал главным тренером киевского «Динамо» официально
08 Декабря
11:52 · Украина. Премьер-лига
​Милевского закодировали после серьёзных проблем с алкоголем
10:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подписать украинца вместо Санчо и Берарди
04 Декабря
11:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил купить новую звезду сборной Украины
29 Ноября
01:13 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» победил в этом розыгрыше Лиге чемпионов столько раз, сколько за три предыдущих
28 Ноября
12:32 · Англия. Премьер-лига
Судаков: «Мудрик объяснил мне, почему он до сих пор не заиграл в АПЛ»
27 Ноября
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» хотят купить украинского полузащитника
09:30 · Украина. Премьер-лига
78-летний Луческу сделал заявление о своей карьере
26 Ноября
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Три гранда АПЛ хотят подписать Судакова слухи
23 Ноября
21:46 · Украина. Премьер-лига
Бывший тренер «Лацио» может возглавить киевское «Динамо»
21 Ноября
19:14 · Украина. Премьер-лига
​Топ-клубы следят за игроком сборной Украины
20 Ноября
09:11 · Англия. Премьер-лига
Зинченко назвал двух украинцев, которых пригласил бы в «Арсенал»
03:32 · Англия. Премьер-лига
​Палкин: «Де Дзерби заслуживает тренировать большой клуб»
17 Ноября
02:59 · Украина. Премьер-лига
​Луческу заверил, что ещё собирается тренировать
09 Ноября
22:52 · Украина. Премьер-лига
Луческу опроверг слухи о завершении карьеры
Все новости
Рекомендуем