Александр Шовковский лишился приставки «исполняющий обязанности», став полноценным главным тренером киевского «Динамо». Об этом информирует пресс-служба «бело-синих».

В ноябре Шовковский принял «Динамо» после того, как пост главного тренера оставил Мирча Луческу. Ранее Шовковский входил в тренерский штаб румынского специалиста.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. При этом команда Александра Шовковского имеет несколько игр в запасе.

Отметим, что в последний раз «Динамо» становилось чемпионом Украины в сезоне 2020/2021.