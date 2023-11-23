Бывший тренер «Лацио» может возглавить киевское «Динамо»

Бывший главный тренер римского «Лацио» и сборной Швейцарии ведёт переговоры с руководством киевского «Динамо». Об этом сообщает украинский «Спорт-Экспресс».

Дело в том, что сейчас динамовцы Киева находятся без главного тренера – его обязанности после ухода Мирчи Луческу несколькими неделями ранее исполняет легенда клуба, бывший голкипер Александр Шовковский.

Уточняется, что Шовковский сохранит свой пост, если киевляне будут демонстрировать улучшение игры и подъём в турнирной таблице. Но переговоры с Петковичем параллельно продолжаются.

60-летний специалист с 2014 по 2021 годы возглавлял сборную Швейцарии, в 2021-2022 годах работал в «Бордо». Также в карьере тренировал «Лацио», «Сьон», «Самсунспор», «Янг Бойз» и другие клубы.