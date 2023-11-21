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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Топ-клубы следят за игроком сборной Украины

21 Ноября 2023 • 19:14 Комментировать

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков находится на радарах многих европейских топовых клубов. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, многие ведущие клубы Европы отправляли своих скаутов следить за Судаковым. В числе этих клубов находится «Ювентус», с которым слухи уже связывали 21-летнего футболиста.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Георгия Судакова в 15 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Георгий Судаков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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