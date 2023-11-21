​Топ-клубы следят за игроком сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков находится на радарах многих европейских топовых клубов. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, многие ведущие клубы Европы отправляли своих скаутов следить за Судаковым. В числе этих клубов находится «Ювентус», с которым слухи уже связывали 21-летнего футболиста.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Георгия Судакова в 15 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.