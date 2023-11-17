​Луческу заверил, что ещё собирается тренировать

Не так давно румынский наставник Мирча Луческу объявил о расставании с киевским «Динамо», однако при этом он заверяет, что не собирается заканчивать тренерскую карьеру.

Он пояснил, почему решил вернуться в румынскую столицу Бухарест после многих лет работы на Украине, а также в России, у руля «Зенита».

- После трех лет с «Динамо» и пятнадцати лет на Украине в общей сложности я посчитал, что настало время вернуться домой и посвятить чуть больше времени семье. Но это не означает, что я заканчиваю тренерскую карьеру. Я еще буду тренировать, - цитирует слова румынского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.