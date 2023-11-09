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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу опроверг слухи о завершении карьеры

09 Ноября 2023 • 22:52 Комментировать
Динамо Киев
0:1
Шахтёр Донецк

Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтёра» и киевского «Динамо» Мирча Луческу опроверг информацию о завершении карьеры.

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное», — приводит слова румынского специалиста «Спорт-Экспресс».

Луческу также отметил, что не проигрывал трижды подряд в профессиональной карьере, напомнив также об отрыве в шесть очков от «Шахтёра» до нескольких поражений, включая очную встречу.

Напомним, что Луческу руководил «Динамо» с 2020 года, выиграв с киевским клубом чемпионский титул. После десяти туров украинского чемпионата «Динамо» находится лишь на восьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу

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