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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Селюк рассказал о дружбе с бывшем капитаном «Шахтёра» Срна эксклюзив

09 Сентября 2023 • 10:45 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о спортивном директоре «Шахтёра» Дарио Срна.

«Дарио – грамотный специалист. Он был классным игроком, он мой товарищ, и мы виделись с ним на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Мы с ним немного пообщались как раз. По крайней мере, «Шахтёр» выступает в Лиге чемпионов, значит всё правильно делает, уровень держит. Так что он молодец. Как говорится, не всегда хороший футболист – хороший управленец. В данном случае Срна - хороший, грамотный специалист. Сравнить просто. Ярошик хороший был футболист, а видите, пришёл и, мягко скажем, «ударил в штангу». И, наоборот, бывает, когда кто-то не играл в футбол, приходит и выполняет работу грамотно и профессионально», — сказал Селюк.

Срна выступал за донецкий «Шахтёр» с 2003 по 2018 год. Вместе с клубом он выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2008/09. В составе «шахтёров» он становился 10-кратным чемпионом Украины, выигрывал 7 раз кубок и 8 - суперкубок страны.

41-летний Срна с 2020 года является спортивным директором «Шахтёра». В текущем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов против «Антверпена», «Барселоны» и «Порту».


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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дмитрий Селюк Дарио Срна Лига Чемпионов Чемпионат Украины
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