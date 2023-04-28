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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» уверенно обыграло «Металлист» в дебютном матче Шовковского

28 Апреля 2023 • 15:04 Комментировать
Металлист
1:3
Динамо Киев
окончен

В стартовом матче 23-го тура УПЛ «Динамо» играло против «Металлиста». Это был первый матч Александра Шовковского в роли и.о. главного тренера, и команда при нем заиграла по-другому, контролируя ход игры практически все 90 минут. Тем не менее, полтора тайма голы отсутствовали, хотя у фаворита был удар в штангу, неназначенный пенальти, гол из офсайда и вынос соперника с ленточки. Александр Сирота метров с 27 перебросил голкипера и открыл счет. Тут же неприкрытый Владислав Ванат переправил мяч в сетку из вратарской. Денис Попов вернул интригу - поскользнулся и подарил мяч сопернику, Максим Прядун бил по фактически пустым воротам, и наконец Константин Вивчаренко поставил точку на 90-й минуте.

3:1, «Динамо» остается четвертым, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Металлист1:3Динамо Киев
  70'Сирота Александр (0:1)
  75'Ванат Владислав (0:2)
(1:2) Прядун Максим81'  
  90'Вивчаренко Костянтин (1:3)
Ермолов ДаниилМалумандсоко ПатиBogdan PorokhКорраль Роберто  45'Романюк Юрий  49'Картушов ЕгорПанасенко Сергей 60' (Maksym Bagachanskyi ( 60') Ралюченко АндрейЧайковский Игорь 46' (Бойчук Богдан ( 46'Наумец Владислав 72') Демченко Егор  86'Прядун Максим  34'
Запасные: Oleksandr NikolyshynSerhii Shumilov OleksandrovychКостик ОрестYevgeniy RyazantsevAleks ChidomereSamuelDmytro ShamychHennadii Synchuk
Нещерет РусланТымчик АлександрMaksym Dyachuk 78' (Попов Денис II ( 78') Сирота АлександрВивчаренко Костянтин  47'Андриевский АлександрСидорчук СергейБенито 77' (Рамирес Эрик ( 77'  82') Буяльский ВиталийВолошин Назар 46' (Кабаев Владислав ( 46') Ванат Владислав 77' (Диалло Самба ( 77')
Запасные: Рамадани РешатШепелев ВладимирKaheem ParrisNavin MalyshДубинчак ВладиславМоргун ВалентинЦаренко АнтонГармаш Денис
28 апреля. Стадион "Stadion Avanhard, Uzhgorod".

 

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Металлист Динамо Киев
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