Киевское «Динамо» уверенно обыграло «Металлист» в дебютном матче Шовковского

В стартовом матче 23-го тура УПЛ «Динамо» играло против «Металлиста». Это был первый матч Александра Шовковского в роли и.о. главного тренера, и команда при нем заиграла по-другому, контролируя ход игры практически все 90 минут. Тем не менее, полтора тайма голы отсутствовали, хотя у фаворита был удар в штангу, неназначенный пенальти, гол из офсайда и вынос соперника с ленточки. Александр Сирота метров с 27 перебросил голкипера и открыл счет. Тут же неприкрытый Владислав Ванат переправил мяч в сетку из вратарской. Денис Попов вернул интригу - поскользнулся и подарил мяч сопернику, Максим Прядун бил по фактически пустым воротам, и наконец Константин Вивчаренко поставил точку на 90-й минуте.

3:1, «Динамо» остается четвертым, соперник - третий с конца.