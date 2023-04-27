Бразильский клуб сменил своё название в честь ФК «Мариуполь»

Игравший в чемпионате Украины ФК «Мариуполь» в силу понятных причин продолжать свои выступления там не может, и где-то в Бразилии очень сильно огорчилось из-за этого руководство клуба «Бател» из штата Парана.

Там решили переименовать свой клуб в ФК «Мариуполь».

«Дело живет!» - примерно таким слоганом прокомментировала пресс-служба «Бател-Мариуполя» новость о смене названия. Руководство клуба пообещало, что будет сохранять нынешнее название до «возвращения ФК «Мариуполь» в чемпионат Украины».