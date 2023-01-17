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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В «Шахтёре» высказались о возвращении Ракицкого

17 Января 2023 • 08:57 Комментировать

Футбольный функционер Сергей Палкин, который занимает пост генерального директора «Шахтёра», высказался о возвращении в команду центрального защитника Ярослава Ракицкого.

«Ярослав - опытный, сильный футболист, который стремится играть за «Шахтёр». Уверен, он сформирует конкуренцию в оборонительной линии и поможет нам во второй половине сезона», - гласит сообщение функционера в социальных сетях.

Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.

Последним местом работы Ярослава был турецкий «Адана Демирспор». Он покинул этот коллектив в прошлом месяце.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ярослав Ракицкий Сергей Палкин
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