В «Шахтёре» высказались о возвращении Ракицкого

Футбольный функционер Сергей Палкин, который занимает пост генерального директора «Шахтёра», высказался о возвращении в команду центрального защитника Ярослава Ракицкого.

«Ярослав - опытный, сильный футболист, который стремится играть за «Шахтёр». Уверен, он сформирует конкуренцию в оборонительной линии и поможет нам во второй половине сезона», - гласит сообщение функционера в социальных сетях.

Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.

Последним местом работы Ярослава был турецкий «Адана Демирспор». Он покинул этот коллектив в прошлом месяце.