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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Экс-игрок «Зенита» Ракицкий выбрал себе новый клуб

13 Января 2023 • 08:50 Комментировать

Центральный защитник Ярослав Ракицкий, поигравший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», возвращается в «Шахтёр». Об этом стало известно журналистам издания «Террикон».

«Горняки» провели переговоры с 33-летним свободным агентом. В ближайшее время Ярослав пополнит ряды коллектива, который проводит тренировочный сбор в Турции.

Напомним, что Ярослав выступал за «Шахтёр» с 2009 по 2019 год.

Последним местом работы Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду украинский защитник провел восемь поединков в Суперлиге и один в Кубке Турции, отметившись голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ярослав Ракицкий Трансферы футбола - зима 2023
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