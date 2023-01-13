Экс-игрок «Зенита» Ракицкий выбрал себе новый клуб

Центральный защитник Ярослав Ракицкий, поигравший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», возвращается в «Шахтёр». Об этом стало известно журналистам издания «Террикон».

«Горняки» провели переговоры с 33-летним свободным агентом. В ближайшее время Ярослав пополнит ряды коллектива, который проводит тренировочный сбор в Турции.

Напомним, что Ярослав выступал за «Шахтёр» с 2009 по 2019 год.

Последним местом работы Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду украинский защитник провел восемь поединков в Суперлиге и один в Кубке Турции, отметившись голевым пасом.