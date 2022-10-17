Луческу назвал причины поражения «Динамо» от «Шахтёра»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ после матча седьмого тура чемпионата Украины против «Шахтёра». Встреча завершилась поражением киевлян со счетом 1:3.

«Шахтёр» заслужил победу, которая состоялась на фоне наших ошибок. «Шахтёр» выглядел свежее, играл на других скоростях. Мы не могли подняться на этот уровень скорости», - передает слова румынского специалиста пресс-служба киевского клуба.

Благодаря победе «Шахтёр» поднялся на второе место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. Что касается «Динамо», то киевский коллектив находится лишь на девятой строчке.