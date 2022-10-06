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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Срна: «Мудрик круче всех бразильцев, игравших за «Шахтёр»

06 Октября 2022 • 07:14 Комментировать

Бывший защитник «Шахтёра», а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна поделился мнением о звездном полузащитнике команды Михаиле Мудрике.

«Могу сказать, что Мудрик круче всех бразильцев, которые когда-либо выступали за нас. Он лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Жуниора и Неймара. Михаил показывает невероятный футбол, а ему всего-то 21 год. Будь он бразильцем, то уже сейчас стоил бы 100 миллионов евро», - передает слова хорвата газета Marca.

Украинский клуб оценивает Мудрика в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала» и «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дарио Срна Михаил Мудрик
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