Срна: «Мудрик круче всех бразильцев, игравших за «Шахтёр»

Бывший защитник «Шахтёра», а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна поделился мнением о звездном полузащитнике команды Михаиле Мудрике.

«Могу сказать, что Мудрик круче всех бразильцев, которые когда-либо выступали за нас. Он лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Жуниора и Неймара. Михаил показывает невероятный футбол, а ему всего-то 21 год. Будь он бразильцем, то уже сейчас стоил бы 100 миллионов евро», - передает слова хорвата газета Marca.

Украинский клуб оценивает Мудрика в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала» и «Байера».