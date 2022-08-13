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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Чемпионат Украины стартует 23 августа

13 Августа 2022 • 03:42 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что чемпионат Украины может возобновиться, а матчи будут проходить в условиях повышенной секретности, в силу понятных соображений. Глава украинской федерации футбола Андрей Павелко выступил в пятницу вечером и подтвердил начало чемпионата, обозначив дату - 23 августа.

Это достаточно странный момент для начала чемпионата, потому что 23 августа выпадает на вторник, но такая дата, видимо, связана с тем, что на следующий день Украина должна будет отметить день независимости, и начало чемпионата решили приурочить к нему.

На сайте УПЛ уже появился календарь чемпионата, согласно которому «Шахтёр» и киевское «Динамо», главные клубы Украины, сыграют между собой в седьмом туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Динамо Киев Чемпионат Украины
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