Чемпионат Украины стартует 23 августа

Мы уже сообщали о том, что чемпионат Украины может возобновиться, а матчи будут проходить в условиях повышенной секретности, в силу понятных соображений. Глава украинской федерации футбола Андрей Павелко выступил в пятницу вечером и подтвердил начало чемпионата, обозначив дату - 23 августа.

Это достаточно странный момент для начала чемпионата, потому что 23 августа выпадает на вторник, но такая дата, видимо, связана с тем, что на следующий день Украина должна будет отметить день независимости, и начало чемпионата решили приурочить к нему.

На сайте УПЛ уже появился календарь чемпионата, согласно которому «Шахтёр» и киевское «Динамо», главные клубы Украины, сыграют между собой в седьмом туре.