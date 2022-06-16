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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Чемпионат Украины возобновится в августе

16 Июня 2022 • 21:42 Комментировать

Чемпионат Украины по футболу, прерванный в феврале, будет возобновлен в августе. Доигрывать предыдущий сезон не будут, 20 августа начнется новый чемпионат. Об это общественность уведомил глава местного футбольного союза Андрей Павелко, дав понять, что получил одобрение со стороны киевских властей.

Дополнительное одобрение дали представители УЕФА, которые сочли, что в стране созданы необходимые условия для игры в футбол, хотя приснопамятные западные телеканалы при этом без устали рассказывают об «ужасах оккупации».

Возможно, такое решение чиновников УЕФА стало некоей компенсацией за то, что Украина пролетела мимо чемпионата мира в Катаре, проиграв в стыковых матчах, хотя в этот раз у нее не было никакого резона уклоняться от участия, как четыре года назад - чемпионат-то пройдет в Катаре, а российской сборной там не будет...

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Чемпионат Украины
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