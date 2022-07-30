Хавбек киевского «Динамо» выбрал Грецию

Беньямин Вербич, словенский полузащитник киевского «Динамо», решил продолжить карьеру в греческом чемпионате, несмотря на то, что на Украине готовы возобновить свое первенство. Вербич, которому 28 лет, будет выступать в греческом «Панатинаикосе».

Он перебрался туда в качестве свободного агента, так как контракт с «Динамо», подписанный в 2018 году, истек и не был продлен. Тогда словенский футболист достался киевлянам за четыре миллиона евро.

В своей карьере он успел поиграть в таких клубах, как словенские «Целе» и «Шампион», датский «Копенгаген», а также польская «Легия», в которой он выступал в первой половине текущего года.