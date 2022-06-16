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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Бенфика» подписала форварда «Шахтёра» Нереса

16 Июня 2022 • 17:55 Комментировать

Форвард украинского «Шахтёра» Давид Нерес подписал контракт с португальской «Бенфикой», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, 25-летний бразилец подписал контракт с «орлами» до 2027 года. Футболист перешёл в «Шахтёр» зимой 2022 года из «Аякса» за 12 миллионов евро, но сыграть за новую команду не успел.

Напомним, 24 февраля чемпионат Украины был приостановлен, а 24 апреля руководство Украинской премьер-лиги приняло решение завершить чемпионат страны досрочно.

На момент приостановки УПЛ в турнирной таблице лидировал «Шахтёр» с 47 очками после 18 туров. Таким образом, команда стала досрочно чемпионом Украины.


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс Шахтёр Донецк УПЛ Давид Нерес
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