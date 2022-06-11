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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Игрок сборной Украины отказался от перехода в «Ювентус» и «Барселону»

11 Июня 2022 • 08:12 Комментировать

Молодой украинский полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик отказался от перехода в европейские топ-клубы.

По информации Sempremilan.it, 21-летний украинский футболист принял решение отказаться от перехода в туринский «Ювентус» и «Барселону», так как полузащитник боялся, что там не сможет получать стабильную игровую практику. Стоит отметить, что в ближайшее время игрок сборной Украины перейдёт в леверкузенский «Байер».

Напомним, что в прошедшем сезоне Михаил Мудрик провёл в украинском чемпионате 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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