Игрок сборной Украины отказался от перехода в «Ювентус» и «Барселону»

Молодой украинский полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик отказался от перехода в европейские топ-клубы.

По информации Sempremilan.it, 21-летний украинский футболист принял решение отказаться от перехода в туринский «Ювентус» и «Барселону», так как полузащитник боялся, что там не сможет получать стабильную игровую практику. Стоит отметить, что в ближайшее время игрок сборной Украины перейдёт в леверкузенский «Байер».

Напомним, что в прошедшем сезоне Михаил Мудрик провёл в украинском чемпионате 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.