Де Дзерби продолжит работу с «Шахтером» в Турции

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прибудет в Турцию в самое ближайшее время. Итальянский наставник поработает с командой и проведет несколько товарищеских матчей с европейскими грандами («Севилья», «Бешикташ», «Фенербахче», «Лацио» и «ПСЖ»).

Специалист прокомментировал ситуацию:

«Я пообещал парням сделать все возможное, чтобы помочь. Нам не терпится обнять всех наших игроков. Я предан этой команде. Я должен знать, что их жизни ничего не угрожает. Мы многое делаем для команды и будем продолжать работать» — сказал Де Дзерби изданию Football Italia.

В ближайшее время коллектив соберется в Стамбуле.