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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Очередной легионер «Шахтера» покидает команду

17 Марта 2022 • 02:52 Комментировать

Центральный полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио продолжит карьеру в Бразилии. О данной информации сообщает издание ESPN.

21-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Фламенго».

Руководители «горняков» согласились отпустить молодого футболиста в аренду до конца текущего года. «Фламенго» будет иметь опцию выкупа игрока, которая составит 5 млн евро. Следует отметить, что данная сумма составляет 50% прав на футболиста. Остальную часть украинский клуб принял решение оставить у себя.

Напоминаем, что ФИФА разрешил легионерам уезжать из Украины и подписывать временные контракты с другими клубами до того момента, пока в стране не будут остановлены боевые действия.


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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Маркос Антонио
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