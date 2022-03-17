Очередной легионер «Шахтера» покидает команду

Центральный полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио продолжит карьеру в Бразилии. О данной информации сообщает издание ESPN.

21-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Фламенго».

Руководители «горняков» согласились отпустить молодого футболиста в аренду до конца текущего года. «Фламенго» будет иметь опцию выкупа игрока, которая составит 5 млн евро. Следует отметить, что данная сумма составляет 50% прав на футболиста. Остальную часть украинский клуб принял решение оставить у себя.

Напоминаем, что ФИФА разрешил легионерам уезжать из Украины и подписывать временные контракты с другими клубами до того момента, пока в стране не будут остановлены боевые действия.