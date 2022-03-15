Полузащитник «Шахтера» вернется на время в Бразилию

Полузащитник «Шахтера» Майкон может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиасе».

Представители бразильского клуба начали переговоры с «горняками» относительно оформления сделки.

Напоминаем, что ФИФА разрешила приостанавливать действия контрактов футболистам из Украины и России. Для УПЛ работает следующая схема: игрок может уйти только на время в аренду, но обязан вернуться и выполнить условия контракта.

«Коринтиас» планирует взять Майкона в аренду до 31 декабря 2022 года.

После бразилец обязан будет вернуться в «Шахтер» и выполнить условия трудового договора.