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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Полузащитник «Шахтера» вернется на время в Бразилию

15 Марта 2022 • 18:56 Комментировать

Полузащитник «Шахтера» Майкон может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиасе».

Представители бразильского клуба начали переговоры с «горняками» относительно оформления сделки.

Напоминаем, что ФИФА разрешила приостанавливать действия контрактов футболистам из Украины и России. Для УПЛ работает следующая схема: игрок может уйти только на время в аренду, но обязан вернуться и выполнить условия контракта.

«Коринтиас» планирует взять Майкона в аренду до 31 декабря 2022 года.

После бразилец обязан будет вернуться в «Шахтер» и выполнить условия трудового договора.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Майкон Коринтиас
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