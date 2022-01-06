​Шевченко сказал: «Этим бандеровцам проиграли» - экс-игрок «Карпат» поделился воспоминаниями

Роман Толочко, который в своё время был капитаном львовских «Карпат», вспомнил, как его команда дважды за сезон смогла обыграть киевское «Динамо». Набор трёх очков в Киеве ему запомнился ещё и из-за фразы Андрея Шевченко, которую он услышал через открытую дверь в раздевалке «бело-синих».

«Услышал его фразу: «Этим бандеровцам проиграли», - вспомнил Толочко в ходе интервью для украинского Футбол24.

Судя по всему, Роман Толочко рассказывал о сезоне 1997/1998. Тогда «Карпаты» обыграли «Динамо» с результатами 2:1 (дома) и 1:0 (на выезде).

В настоящий момент Андрей Шевченко тренирует «Дженоа». Ранее он работал со сборной Украины.