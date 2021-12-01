Глава УЕФА Александер Чеферин отметил достижения президента украинского «Шахтёра» Рината Ахметова, который уже 25 лет управляет клубом. В первый день зимы Ахметов получил от Чеферина почётную награду UEFA Football Leadership Award.

Судя по опубликованным фотографиям, в штаб-квартире УЕФА вместе с Ахметовым побывали генеральный директор клуба Сергей Палкин и директор клуба по футболу Дарио Срна.

За годы президентства Рината Ахметова «Шахтёр» завоевал множество трофеев на внутренней арене. Особняком же стал завоёванный «горняками» в 2009 году Кубок УЕФА. Тогда в финале «оранжево-чёрные» обыграли «Вердер».