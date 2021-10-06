Милевский: «Киев и Минск – два моих родных города»

Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какой город ему ближе - Минск или Киев.

Нападающий родился в 1985 году в столице Беларуси, но лучшие свои годы провёл в киевском «Динамо».

Артём отметил, что в Минске его практически не узнают. Футболист признался, что может легко поехать на метро или автобусе - к нему никто не будет подходить. Он считает Минск совершенно спокойным городом.

«В Киеве вечно пробки, суета. Одно дело сделал, а уже полдня пролетело. Ощущаю себя скорее белорусом, ведь я родился в Минске. Но Киев и Минск – два моих родных города», — заявил Милевский в эфире Youtube-канала «Ходят слухи».

Ранее Артём объявил о завершении карьеры.