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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Милевский: «Киев и Минск – два моих родных города»

06 Октября 2021 • 00:30 Комментировать

Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какой город ему ближе - Минск или Киев.

Нападающий родился в 1985 году в столице Беларуси, но лучшие свои годы провёл в киевском «Динамо».

Артём отметил, что в Минске его практически не узнают. Футболист признался, что может легко поехать на метро или автобусе - к нему никто не будет подходить. Он считает Минск совершенно спокойным городом.

«В Киеве вечно пробки, суета. Одно дело сделал, а уже полдня пролетело. Ощущаю себя скорее белорусом, ведь я родился в Минске. Но Киев и Минск – два моих родных города», — заявил Милевский в эфире Youtube-канала «Ходят слухи».

Ранее Артём объявил о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский
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