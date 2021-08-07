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Украина. Премьер-лига

«Шахтёр» неожиданно проиграл «Александрии»

07 Августа 2021 • 21:30 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:2
Александрия
окончен
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В матче третьего тура УПЛ грянула первая сенсация нового сезона. «Шахтёр» в домашней игре против «Александрии» остался ни с чем. К 23-й минуте «горняки» уступали со счетом 1:2, и этот результат остался на табло до финального свистка. Это первое поражение Роберто де Дзерби с командой из Донецка. Уже на неделе ей предстоит ответный матч с «Генком» в Лиге чемпионов.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия
    6' Третьяков Максим (0:1)
(1:1) Корниенко Виктор 15'    
    21' Ковалец Кирилл (1:2)
Трубин Анатолий Додо Домилсон Витао1 Матвиенко Николай Корниенко Виктор   77' (Антонио Маркос (   77'   80') Майкон Барберан Степаненко Тарас Марлос Ромеро   62' (Педриньо II (   62') Патрик Алан   66' (Тете (   66') Мудрик Михаил   46' (Судаков Георгий (   46') Дентиньо   46' (Траоре Лассина (   46')
Запасные: Марлон Кривцов Сергей Конопля Ефим Пятов Андрей
Билык Олег Мирошниченко Денис Бабогло Владислав Дубра Каспар Цуриков Андрей Одарюк Владимир   68' (Стецков Тимур (   68') Копына Юрий   75' (Рыбалка Сергей (   75') Ковалец Кирилл Третьяков Максим Спинелли Клаудио   61' (Новиков Андрей II (   61') Кожушко Олег
Запасные: Калюжный Иван Мельник Александр Устименко Денис Дришлюк Кирилл
07 августа. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

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Шахтёр Донецк Александрия
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