«Шахтёр» неожиданно проиграл «Александрии»

В матче третьего тура УПЛ грянула первая сенсация нового сезона. «Шахтёр» в домашней игре против «Александрии» остался ни с чем. К 23-й минуте «горняки» уступали со счетом 1:2, и этот результат остался на табло до финального свистка. Это первое поражение Роберто де Дзерби с командой из Донецка. Уже на неделе ей предстоит ответный матч с «Генком» в Лиге чемпионов.