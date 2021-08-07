«Шахтёр» неожиданно проиграл «Александрии»

В матче третьего тура УПЛ грянула первая сенсация нового сезона. «Шахтёр» в домашней игре против «Александрии» остался ни с чем. К 23-й минуте «горняки» уступали со счетом 1:2, и этот результат остался на табло до финального свистка. Это первое поражение Роберто де Дзерби с командой из Донецка. Уже на неделе ей предстоит ответный матч с «Генком» в Лиге чемпионов.
Протокол игры
|6' Третьяков Максим (0:1)
|(1:1) Корниенко Виктор 15'
|21' Ковалец Кирилл (1:2)
Трубин Анатолий • Додо Домилсон • Витао1 • Матвиенко Николай • Корниенко Виктор 77' ( Антонио Маркос ( 77' ) • 80'Майкон Барберан • Степаненко Тарас • Марлос Ромеро 62' ( Педриньо II ( 62') • Патрик Алан 66' ( Тете ( 66') • Мудрик Михаил 46' ( Судаков Георгий ( 46') • Дентиньо 46' ( Траоре Лассина ( 46')
Запасные: Марлон • Кривцов Сергей • Конопля Ефим • Пятов Андрей
Билык Олег • Мирошниченко Денис • Бабогло Владислав • Дубра Каспар • Цуриков Андрей • Одарюк Владимир 68' ( Стецков Тимур ( 68') • Копына Юрий 75' ( Рыбалка Сергей ( 75') • Ковалец Кирилл • Третьяков Максим • Спинелли Клаудио 61' ( Новиков Андрей II ( 61') • Кожушко Олег
Запасные: Калюжный Иван • Мельник Александр • Устименко Денис • Дришлюк Кирилл
07 августа. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).