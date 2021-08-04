Кучук назначен главным тренером львовского «Руха»

Леонид Кучук стал главным тренером львовского «Руха», сообщает официальный сайт клуба.

Белорусский специалист сегодня побывал на тренировке команды на базе в Винниках. После этого руководство представило футболистам Кучука в качестве нового главного тренера. Ранее он уже работал с львовским клубом. За период с февраля по ноябрь 2019 года Кучук сумел вывести команду в Украинскую Премьер-лигу. В общей сложности он провел 33 матча, одержав 19 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 6 поражений.

До этого 61-летний тренер также работал с такими клубами, как «Кубань», московский «Локомотив», «Ростов», молдавский «Шериф» и минское «Динамо».