В официальном инстаграм-аккаунте киевского «Динамо» представлены два комплекта новой формы команды на предстоящий сезон.

Первый комплект изготовлен в традиционной для украинского коллектива бело-голубой расцветке. Во втором варианте экипировки сочетаются несколько оттенков синего цвета.

«То, чего все так долго ждали», - подписала публикацию пресс-служба киевского клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона подопечные Мирчи Луческу, ранее работавшего в чемпионате России с петербургским «Зенитом», выиграли украинскую Премьер-лигу, кубок и суперкубок страны.