Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Украина. Премьер-лига

Киевское «Динамо» представило два новых комплекта формы фото

30 Июля 2021 • 09:23 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В официальном инстаграм-аккаунте киевского «Динамо» представлены два комплекта новой формы команды на предстоящий сезон.

Первый комплект изготовлен в традиционной для украинского коллектива бело-голубой расцветке. Во втором варианте экипировки сочетаются несколько оттенков синего цвета.

«То, чего все так долго ждали», - подписала публикацию пресс-служба киевского клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона подопечные Мирчи Луческу, ранее работавшего в чемпионате России с петербургским «Зенитом», выиграли украинскую Премьер-лигу, кубок и суперкубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.07  19:00 Львов ... Шахтёр Донецк
30.07  21:00 Колос Ковалёвка ... Металлист-1925
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
09:23 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» представило два новых комплекта формы фото
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко
29 Июля
22:07 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Вообще не планирую делать «Сассуоло» из «Шахтёра»
28 Июля
19:46 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» не отпустит Соломона до конца сезона
00:45 · Украина. Первая лига
Лучший бомбардир бразильского чемпионата перейдёт в украинский клуб
27 Июля
14:51 · Украина. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селезнёв перешёл в «Минай» официально
24 Июля
21:39 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби победно начал работу в «Шахтёре» 2
09:11 · Россия. Премьер-лига
Эрик Рамирес рассказал, почему не перешёл в «Рубин» 2
22 Июля
10:03 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» объявил о трансфере очередного новичка 2
20 Июля
08:37 · Украина. Первая лига
Украинский футболист погиб в результате ДТП 3
19 Июля
21:42 · Украина. Премьер-лига
«Александрия» усилилась форвардом «Дженоа» 1 официально
16 Июля
17:22 · Украина. Премьер-лига
​Украинские клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!» 5
12:47 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на вингера «Шахтёра» 1
08:59 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» представил новую форму 1 видео
15 Июля
00:40 · Россия. Премьер-лига
Шкурин забил за киевское «Динамо» во втором матче подряд
Все новости