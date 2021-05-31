​«Шахтёр» продлил контракт с Пятовым

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31 Мая 2021, 19:33,
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Опытный голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов продлил контракт с клубом. Новое трудовое соглашение 36-летнего футболиста будет действовать на протяжении двух ближайших сезонов.
Андрей Пятов выступает за «Шахтёр» ещё с 2007 года после перехода из «Ворсклы». До момента перехода Пятов «горняки» на протяжении нескольких лет испытывали трудности на вратарской позиции. За 14 сезонов в донецкой команде Пятов провёл 468 матчей и завоевал 26 трофеев, в частности 10 чемпионских титулов и Кубок УЕФА.
В настоящий момент основным голкипером «Шахтёра» является молодой Анатолий Трубин.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Андрей Пятов