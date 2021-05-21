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Президент «Олимпика» Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

21 Мая 2021, 17:37,

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин получил дисквалификацию на 5 лет и ещё 5 условно, плюс штраф в размере 250 000 гривен за свои действия во время и после матча с «Шахтёром» в начале марта. Такое решение Украинской ассоциации футбола огласил в эфире «Футбол 1» ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

«Олимпик» проиграл со счётом 0:1. Владислав Гельзин в перерыве матча оказался в судейской, где пытался оказать давление на арбитров, а по завершению поединка в прямом эфире телеканала, отстранив от микрофона главного тренера «Олимпика» Юрия Калитвинцева, матерно оценил работу рефери на том матче.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Олимпик Донецк, Владислав Гельзин
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