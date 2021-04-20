Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Это афера, а не схема»: украинский клуб отказался вступать в Суперлигу

20 Апреля 2021, 10:25,

Украинский футбольный клуб «Карпаты» с иронией отреагировал на запуск нового турнира - Суперлиги Европы.

«Официально! Глубоко убеждены, что созданная Суперлига - это афера, а не схема, поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!», - гласит сообщение львовского клуба в «Инстаграме».

Напомним, что Суперлигу организовали 12 европейских топ-клубов. Президентом созданного турнира был назначен Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале».

Кроме 12 клубов-создателей Суперлиги участие в соревнованиях примут еще восемь команд. Напомним, что французские и немецкие клубы пока не входят в состав турнира.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карпаты, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
20 Апреля 2021, 10:36

Снег еще не сошел в горах Карпаты, а конапелька уже созрела...

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