«Это афера, а не схема»: украинский клуб отказался вступать в Суперлигу

Украинский футбольный клуб «Карпаты» с иронией отреагировал на запуск нового турнира - Суперлиги Европы.

«Официально! Глубоко убеждены, что созданная Суперлига - это афера, а не схема, поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!», - гласит сообщение львовского клуба в «Инстаграме».

Напомним, что Суперлигу организовали 12 европейских топ-клубов. Президентом созданного турнира был назначен Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале».

Кроме 12 клубов-создателей Суперлиги участие в соревнованиях примут еще восемь команд. Напомним, что французские и немецкие клубы пока не входят в состав турнира.