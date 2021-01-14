«Много выпивал, но наркотиков не было»: Милевский рассказал о периоде без футбола

Украинский форвард Артём Милевский в интервью для YouTube-канала «ТаТоТаке» рассказал о периоде в 2014-м году, когда он пребывал без клуба.

«Выпивал много тогда, когда не играл в футбол. На Мальдивах был… Был на финале Кубка Короля между «Реалом» и «Барселоной». Потом в Испании снял дом, жил там. Потом оказался в Греции, в Афинах… Потом был в Берлине на одной тусовке интересной. Там Том Круз был… В Москве был… Вообще много где был. То есть постоянно кружил, а потом понял, что пора возвращаться в футбольную стихию.

Наркотики? Их в моей жизни не было. Не было даже попыток», - рассказал Милевский.