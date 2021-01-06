Срна: «УПЛ была сильнее Бундеслиги и Лиги 1»

Экс-футболист донецкого «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что раньше украинская Премьер-лига была сильнее по уровню некоторых ведущих европейских чемпионатов.

«Если взглянуть на тот чемпионат, который был, могу сказать, что он был сильнее и немецкого, и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным», - поведал хорват на Youtube-канале «горняков».

Напомним, что Срна на протяжении 15 сезонов защищал цвета донецкого коллектива. За это время он принял участие в 536 поединках, записав на свой счет 49 забитых мячей.

В футболке донецкого коллектива Дарио выиграл Кубок УЕФА, десять чемпионатов Украины, семь кубков и восемь суперкубков страны.