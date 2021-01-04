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Палкин: «Уверен, что Срна в будущем станет тренером «Шахтёра»

04 Января 2021, 00:31,

Шахтёр

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что Дарио Срна в будущем возглавит донецкий клуб.

«Я уверен, что в будущем он станет тренером «Шахтёра». Он был футболистом, легендой клуба, достиг на футбольном поле очень многого, прошел длинный путь. Теперь он с другой стороны», - цитирует Палкина пресс-служба «Шахтёра».

Хорватский защитник выступал за украинский клуб с 2003 по 2018 годы, за это время он сыграл 493 матча за «Шахтёр», забил 45 голов и отдал 121 голевую передачу. С донецким клубом Срна десять раз выигрывал чемпионат Украины, семь раз побеждал в Кубке Украины и однажды становился обладателем Кубка УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Дарио Срна, Сергей Палкин
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