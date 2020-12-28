Милевский: «Не знаю, как можно после матча не попить пивка с пацанами»

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28 Декабря 2020, 10:48,
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Украинский нападающий Артём Милевский, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и «Динамо-Брест», поведал о своем отношении к употреблению алкогольных напитков.
«Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как можно не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это дико», - сказал 35-летний футболист в интервью «Espreso.TV»
Напомним, что на прошлой неделе Милевский вернулся в чемпионат Украины, подписав трудовое соглашение с клубом «Минай». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.
После 12 туров «Минай» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Милевский
Полузащитник "Миная" Артем Милевский выразил сожаление, что нынешнее поколение футболистов не пьет алкоголь после игр.
Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете? В игры играете?
Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико.
Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера (защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.) что делает? Водичка и все?