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Форвард киевского «Динамо» выбыл на три месяца

19 Ноября 2020, 23:42,


Форварду киевского «Динамо» Назару Русину сделали операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Как утверждает источник, 22-летний нападающий перенёс хурургическое вмешательство на травмированной ключице.

Операция прошла хорошо, теперь форвард будет под наблюдением врачей и продолжит восстанавливаться. На это уйдёт примерно три месяца, так что в этом году украинский футболист уже не сыграет за киевлян.

В текущем сезоне Назар Русин вышел на замену лишь в одном матче и не отличился результативными действиями.

Киевляне идут на первом месте в чемпионате Украины и опережают «Шахтёр» на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Динамо Киев, Назар Русин
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