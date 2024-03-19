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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монпелье» грубо высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

19 Марта 2024 • 09:52 Комментировать

Рулевой «Монпелье» Мишель Тер-Закарян высказался о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мне плевать на это. Мбаппе больше не будет выступать за «ПСЖ», это не будет иметь значения», - передает слова тренера RMC Sport.

В рамках 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромно одолел «Монпелье» со счетом 6:2. В этой встрече Мбаппе отметился тремя забитыми мячами.

Килиан должен присоединиться к «королевскому» клубу летом 2024 года. Стороны подпишут контракт на пять лет.

В этом сезоне Лиги 1 Килиан провел 24 матча, забил 24 гола и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье ПСЖ Килиан Мбаппе Мишель Тер-Закарян ещё теги
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